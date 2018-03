Vereador solicita a implantação de projeto de lei, denominado Bolsa Atleta

O vereador Neilor Grabovski (MDB), que está exercendo seu primeiro mandato no Poder Legislativo Municipal de Porto União, e tem forte identidade com o esporte amador, está solicitando ao prefeito Eliseu Mibach, (PSDB), que estude a viabilidade da criação – por meio de um projeto de lei, de Bolsa Atleta, que segundo ele, irá criar uma política pública de incentivo aos talentos locais do esporte, através de ajuda financeira e logística, como custeio para viagens, inscrições, hospedagens e alimentação para os atletas e seus respectivos técnicos.

Em sua justifica, Grabovski, alega que o munícipio já possui vários atletas de destaque nacional e internacional, e têm condições, de brilhar ainda mais, se houver incentivo e auxílio, em prol dos esportistas, que muitas vezes, por falta de patrocínio, encontram barreiras praticamente insuperáveis, e que, a viabilização da Bolsa Atleta, impulsionará ainda mais incentivos, em prol do esporte no município, com apoio á formação esportiva e cidadã de crianças, adolescentes e adultos, em níveis local, regional, nacional e internacional.

Sem contar que, a promoção do bem-estar social, em razão da prática do esporte, que também geram benefícios para a saúde, desenvolvimento social, combate á criminalidade e marginalidade.