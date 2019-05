Vereadores aprovam reposição salarial dos servidores públicos

A reunião ordinária da Câmara Legislativa de União da Vitória, nesta segunda-feira, 27, foi marcada presença do Juiz da Vara de Família de União da Vitória, Carlos Eduardo Mattiolli Kockanny, que foi anunciar e convidar os vereadores para o evento “Amigos do Povo” a ser realizado no dia 1º de junho, a partir das 10h, na Estação União.

Na oportunidade o Juiz também acompanhou a apresentação e

votação do Projeto de Lei que Institui o Programa Municipal de Prevenção ao uso

indevido de drogas, nas escolas do Município de União da Vitória, de autoria do

vereador Almires Bughay.

O vereador presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo

Sass (PSC-PR) abriu os trabalhos, pontualmente, às 19h, na presença de

lideranças comunitárias, cidadãos e da equipe do Juiz Mattioli.

Indicações

Durante a reunião foi apresentada a Indicação dos

vereadores Joarez Leandro de Oliveira (PSB) e Valdecir José Ratko (PSC), que

solicitaram obra de pavimentação da Rua Valdomiro Tratchuk, no Bairro Nossa

Senhora da Salete, Distrito de São Cristóvão. Já o vereador Emerson de Souza (Patriotas),

solicitou a revitalização na área de lazer dos Conjuntos Horst Waldraff I e

Horst Waldraff II.

Ordem

do Dia

Foi aprovado em 1ª votação o Projeto de Lei Ordinária nº

13/2019 de autoria do vereador Almires Bughay Filho (foto abaixo), que Institui

o Programa Municipal de Prevenção ao uso indevido de drogas, nas escolas do

Município de União da Vitória, especificamente nos 8º anos do ensino fundamental,

como reforço do programa PROERD da Polícia Militar do Paraná, e dá outras

providências.

Requerimentos

Ainda na reunião foi aprovado o requerimento do Vereador

Emerson de Souza que pede à prefeitura que seja elaborado projeto de construção

de um Centro Comunitário que venha atender os moradores dos Conjuntos Horst

Waldraff I e Horst Waldraff II.

Já os vereadores Valdecir José Ratko (PSC) e Joarez

Leandro de Oliveira (PSB), tiveram requerimento conjunto aprovado, onde

solicitam que sejam disponibilizados todos os dados pertinentes ao serviço

municipal de saúde prestado aos munícipes.

Moção

Todos os vereadores assinaram a Moção, propondo um voto

de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Joel Campos Trindade, ocorrido na

última quinta-feira dia 23. Joel por muitos anos trabalhou no setor de

manutenção da Prefeitura Municipal, de União da Vitória.

Extraordinária

Os vereadores de União da Vitória aprovaram em regime de

Urgência, durante a reunião extraordinária desta segunda, o Projeto de Lei

Ordinária nº 17/2019 que trata sobre a reposição salarial do funcionalismo

público municipal.

Como não entrou na pauta da reunião ordinária, o Projeto

de Lei foi votado em reunião extraordinária. O índice de reposição ficou em

3,75%.