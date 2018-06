Vereadores do MDB de Porto União comemoram unificação da sigla para concorrer ao governo do estado

Após a desistência do governador Pinho Moreira de concorrer ao executivo estadual, Mariani se tornou o único pré-candidato do partido

Numa demonstração de unidade e força partidária, a executiva estadual do MDB e as bancadas consolidaram o projeto da sigla para a eleição de outubro, na manhã desta segunda-feira, 18,em Florianópolis. De acordo com o governador, Eduardo Pinho Moreira, só unido o MDB fortalecerá sua caminhada. “Atualmente, pensar num processo eleitoral é inconciliável com a missão de administrar o Estado, na situação de extrema dificuldade que se encontra. Os interesses de Santa Catarina são prioritários”, disse o governador.

Num relato de mais de 50 minutos, Moreira falou de sua ligação com o MDB e de suas responsabilidades e compromissos. “Eu tenho responsabilidade com o MDB, partido que eu ajudei a construir. Eu vi o MDB nascer e conheço a história de cada um de vocês, de todos os nossos líderes. E eu sei que no momento atual só há uma chave para nosso sucesso: a união. Não posso abdicar da condição de governar, Santa Catarina precisa de mim neste momento, nessa condição. O presidente Mauro Mariani é nosso candidato e todos nós vamos trabalhar para a vitória”, disse.

“Reconheço o gesto do governador Eduardo. O MDB só terá sucesso pelo gesto que você prática aqui. Teu gesto nós dá um alento e a esperança que precisamos. Estou pronto para o desafio, confio em todo o trabalho que realizamos até momento e o apoio do partido será essencial nessa batalha. Contem comigo”, afirmou Mariani.

O Presidente do MDB de Porto União e presidente do Legislativo Municipal, Christian Martins, destacou a importância da união do partido e o gesto de Pinho Moreira em tomar essa decisão de abrir mão de concorrer ao governo e apoiar Mariani.

“Recebemos com muita alegria a confirmação da candidatura de mauro, o Planalto Norte terá pela primeira vez um candidato para o governo do estado. Isso foge as barreiras partidárias, pois é um ganho muito grande. Foi o deputado que mais investiu na nossa região”, destacou Martins.

O vereador e vice-presidente da Câmara de Porto União, É lio Weber, também comentou a decisão do MDB do Estado. “Essa decisão realizada em conjunto entre o governador e o deputado foi a decisão mais sábia, pois eles entenderam que é o momento de estarmos unidos. Quero parabenizar o Mauro e o governador Pinho Moreira pela demonstração de união. Para o Planalto Norte é uma alegria receber essa notícia, pois o Mauro está sempre presente em nossa cidade e tem suas raízes aqui na região. Vamos todos juntos por que esse é a nossa oportunidade de ter um governador do Planalto Norte”, afirmou Weber.

Já o vereador Sandro Calikoski demostrou a felicidade da decisão do MDB Catarinense em tomar a decisão de unificar o partido. “É uma oportunidade ímpar do Planalto Norte crescer, pois teremos um candidato da nossa região. É a nossa chance de resgatar o que perdemos durante longos anos. Quero parabenizar a executiva pela decisão e com certeza a região só tem a ganhar com a candidatura do Mauro”, falou Calikoski.

Na mesma sintonia o vereador Neilor Graboviski comemorou o consenso entre os dois pré-candidatos ao governo. “Essa é uma notícia que nos trouxe uma certa tranquilidade, pois uma prévia não seria boa para o partido. Isso unifica o nosso partido e agora precisamos nos preocupar com as coligações. Não podemos deixar de elogiar o governador que abriu mão da sua candidatura para se empenhar em cuidar com exclusividade do governo do estado. Temos a certeza que temos a ganhar muito com a candidatura do Mauro, pois é da nossa região e está sempre presente em nossa cidade e é o deputado que mais trouxe verbas para Porto União e com certeza sendo governador do estado, olhará com carinho para a nossa cidade e região”, completa.