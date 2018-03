Vereadores e diretoria do Hospital São Braz estiveram em Florianópolis

O vereador presidente do Legislativo de Porto União, Christian Martins (MDB), junto do vereador Sandro Calikoski (MDB) e do presidente do hospital São Braz, Fioravante Buch Neto, estiveram reunidos na tarde de terça-feira, 20, em Florianópolis com o Secretário de Saúde de Santa Catarina, Acélio Casagrande. Acompanharam a audiência os deputados estaduais, Valdir Cobalchini (que é o líder do governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina) e, Carlos Chiodini, ambos do MDB.

A reunião foi agendada por Cobalchini que conhece como funciona a estrutura do hospital em Porto União, e, assim como Chiodini, sempre está auxiliando nas demandas do município junto ao governo do estado. Ele atendeu ao pedido dos vereadores para que o problema de pagamentos atrasados fosse levado ao secretário e ajudou na resolução do caso.

Segundo informou Martins, a reunião foi bem amistosa apesar de ter havido a cobrança dos pagamentos atrasados dos serviços contratados com o hospital desde janeiro de 2018. “O hospital precisa deste valor, pois passa por dificuldades e nós estamos tentando ajudar. É o nosso papel, porque o hospital São Braz é o único de Porto União. Não podemos deixar de atender a nossa população, principalmente a mais carente. Pedimos o apoio dos deputados da regiãopara cobrar do secretário de saúde esses pagamentos”, afirmou.

Após a reunião o secretário autorizou os pagamentos dos serviços atrasados de 2018 para o hospital.