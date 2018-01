Vereadores participam de cerimônia de troca de comando no 5º Be

Coronel Souza e Sá deixou o batalhão e passou o comando para o Tenente coronel Damásio

O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Porto União, Elio Weber (MDB), representando o presidente do legislativo Christian Martins (MDB), e os vereadores Neilor Grabovski (MDB) e Luiz Alberto Pasqualin (PP) participaram na manhã de sexta-feira, 26, da troca de comando do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado de Porto União (5º Be Cmb Bld).

A cerimônia foi dividia em duas partes, a primeira com a inauguração da foto do Coronel Souza e Sá na galeria dos ex-comandantes com participação de várias autoridades e familiares.

Em seguida a passagem de comando, aberta ao público realizada no pátio do batalhão, onde o ato foi dirigido pelo comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa, General de Brigada Jorge Roberto Lopes Fossi

O Coronel João Baptista de Souza e Sá se despediu do 5º Bec e passou o comando para o Tenente Coronel Damásio Douglas Nogueira Junior. Emocionado, Souza e Sá discursou e agradeceu a toda equipe que o auxiliou nesses dois anos à frente do batalhão e seus familiares. “Agradeço a todos pelo apoio irrestrito ao meu comando a todos que me auxiliaram nesses dois anos à frente do 5º Be e todas as autoridades e organizações civis das cidades da região, pois foram parceiros valiosíssimos e que Deus continuem iluminando a todos”, falou emocionado o ex-comandante.

O vereador Weber agradeceu o trabalho do ex-comandante a frente do batalhão e pelas parcerias realizadas. “É uma alegria ver ele se despedindo do comando com orgulho de missão cumprida e desejar sucesso ao novo comandante Tenente Damásio”, falou Weber.