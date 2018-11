Vereadores participam de entrega de viatura para a PM

Os vereadores de Porto União estiveram na sede da 1ª Companhia de Polícia Militar de Porto União, onde a instituição recebeu uma viatura do governo do Estado. A viatura foi recebida pelo comandante da PM Major Silvano Sasinski.

O pleito foi feito pelo prefeito, Eliseu Mibach, e, pelos vereadores, Sandro Calikoski e Christian Martins, atual presidente do legislativo, que estiveram junto com o deputado federal Mauro Mariani em visita ao Governador Pinho Moreira, e fizeram a solicitação que foi atendida. A viatura com todos os equipamentos necessários tem o valor aproximado de R$ 68 mil.

Participaram da cerimônia os vereadores Christian Martins; Gildo Masselai e Luiz Alberto Pasqualin; o prefeito, Eliseu Mibach e o chefe de gabinete Emerson Luiz Alves Lourenço.

“Estivemos na residência do governador solicitando essa viatura. Não ficamos só no nosso gabinete, por que as coisas não caem do céu. Essa é a nossa bandeira, estar sintonizado com os anseios da população e com os órgãos que oferecem serviços para a população, principalmente com a polícia militar que faz a segurança do município. Quero agradecer aqui o governador por ter atendido o nosso pleito”, falou o presidente do Legislativo.

O Major destacou a vinda da viatura e a importância de aumentar a frota de veículos. “A necessidade é sempre ter mais veículos, são viaturas que rodam todos os dias do ano. Estamos com a necessidade da renovação da frota e todo o investimento feito na segurança pública vai reverter para a comunidade de Porto União”, destacou o comandante da PM.