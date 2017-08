Vereadores participaram de reunião com equipe da Celesc

Os vereadores Élio Weber (PMDB), Fernando Moreira (PR) e Paulo Kovalski (PSDB) participaram na manhã de quinta-feira, 10, de uma reunião com a equipe técnica e administrativa da Celesc, na Associação Empresarial de Porto União (ACIPU). Participaram da reunião, empresários, agricultores, Secretários Municipais e o vice-prefeito, Percy Storck.

Na pauta da reunião os problemas enfrentados pelas regiões que são atendidas pela empresa estadual, (Distrito Industrial e interior do Município). Foram levados para a equipe que esteve na cidade, todos os problemas que são corriqueiros e a falta de funcionários para atender o município, já que quando acontece algum problema sempre uma equipe de outra cidade da região que atende Porto União. A equipe respondeu todas as questões e o representante do presidente da Celesc, Vitor Lopes Guimarães, anunciou que no primeiro semestre de 2018, será feito um investimento de mais de R$ 1,8 milhão.

Para o Moreira a vinda da equipe aqui já é um avanço. “Realmente uma reunião muito importante. Falamos sobre a oscilação de energia na área industrial, que vem causando muitos prejuízos para as empresas. Falei sobre a industrialização da área rural, que cada vez mais investe em máquinas e consome mais energia. Também conseguimos tirar algumas dúvidas e recebemos a notícia de um grande investimento para o ano que vem”, afirmou o vereador.

“Recebemos a equipe técnica da Celesc para iniciar uma conversa para que haja mais investimentos no município e para que o empresário e o agricultor possam fazer seus investimentos com segurança. Existe a possibilidade de uma negociação entre Anel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e Celesc para ter a rede trifásica. Nós sabemos que o agricultor não pode parar, e existe muito investimento na área rural que necessita de energia 24 horas por dia. A Celesc se comprometeu em dobrar a quantidade de energia distribuída nessas áreas. Precisamos nos unir para que Porto União se desenvolva cada vez mais”, destacou Weber.