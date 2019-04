Vereadores recebem conhecimento sobre reforma previdenciária

Especialista chama reforma de “pacote de maldades”

Da

Assessoria

A reunião ordinária da Câmara de Vereadores de União da

Vitória desta segunda-feira, dia 1º, contou com a participação do advogado da

área trabalhista e especialista em reforma previdenciária, Dr. Nelson Pedroso.

Na oportunidade Pedroso disse que o texto da reforma da

previdência como está, não passa de um pacote de maldades que sacrifica o

trabalhador brasileiro.

O expert disse

também que dispositivos como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e sobre

a aposentadoria rural devem ser retirados do texto antes da análise do

congresso nacional.

Pedroso disse que é preciso lembrar que a relatoria do

Projeto de reforma da previdência não tem conhecimento sobre a matéria e isso é

extremamente perigoso para o trabalhador.

Por último disse também que o rombo anunciado nas contas

da previdência não existe. Para ele as contas estão ajustadas, menos aquele

dispositivo em que a gestão federal pode colocar as mãos em 30% do dinheiro da

previdência para fazer o que bem entender, sem precisar prestar contas.

Pedroso alerta que falta transparência no trato das

contas do setor previdenciário e que o governo brinca com um assunto tão sério

que diz respeito à vida do trabalhador comum.

O presidente da Câmara, Ricardo Sass, também usou a

tribuna para alertar sobre equívocos e “jabutis”, inseridos do texto da reforma

da previdência, que segundo ele retiram direitos e impõe ônus para o trabalhador

comum, enquanto pouco faz para ajustar as contas federais, de estados e

municípios, para equilibrar o déficit previdenciário.

Pauta

curta

Os vereadores usaram a tribuna para discorrer sobre

assuntos que variaram entre o aniversário de União da Vitória, até os horários

dos postos de Saúde do Distrito de São Cristóvão.

Sem projetos para a votação na reunião, foi aprovado o

requerimento do vereador Valdecir José Ratko (PSC), que solicita à gestão

municipal, para que se determine a Secretaria Municipal de Educação utilizar-se

da Lei nº 3037/2003 que dispõe sobre o programa de prevenção e controle de

diabetes nas crianças e adolescentes matriculados nas creches e demais

estabelecimentos da rede pública municipal, criando um cardápio especial para

os alunos identificados com diabetes.

Foram apresentadas em plenário duas indicações, chamados

ofícios de Gabinete. O Vereador Fernando Edgar Vier (MDB), Ao Senhor Prefeito

Municipal, junto ao setor competente, verifiquem a possibilidade de melhorar o estacionamento

nas vias públicas próximas a Clínica São Camilo, na rua Benjamim Constant e da

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – APMI, na rua Cruz Machado.

Já o Vereador Valdecir José Ratko (PSC), solicitou ao

prefeito Santin Roveda, para que este determine as secretarias envolvidas

realizar levantamento no município, buscando identificar através de cadastro

quantas e quais são as pessoas portadoras de necessidades especiais. Após o

levantamento envolvendo os órgãos competentes municipais, inclusive o Poder

Judiciário através da Vara da Infância, deverá ser promovido levantamento dos

programas existentes nas esferas, Estadual e Federal, que são exclusivamente

destinados às pessoas portadoras de necessidade especiais, elaborando

posteriormente projetos para a conquista dos recursos que estão á disposição

nos diversos setores.

Os Vereadores Joarez Leandro de Oliveira (PSB) e Valdecir

José Ratko (PSC), Ao Senhor Prefeito para que entre em contato com as

Secretarias envolvidas pra que reative a entregados carnês de IPTU no Distrito

de São Cristóvão.

A Vereadora Alandra Roveda Grando (PR), solicitou à

Secretaria competente execute a instalação de um semáforo, assim como faixas de

pedestres, faixas elevadas e demais artifícios que venham contribuir para a

otimização da segurança no trânsito, igualmente promovendo uma melhor

trafegabilidade na confluência da Avenida Marechal Deodoro com a Rua José Júlio

Cleto Silva, no Bairro São Basílio Magno.

Na palavra livre os vereadores se reportaram a assuntos

relacionados à comunidade.

Crédito

de fotos: Assessoria