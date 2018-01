Vestibular Agendado da Uniguaçu garante ingresso no Ensino Superior em 2018

Quem ainda não realizou o vestibular para ingresso no Ensino Superior em 2018, pode entrar em contato com a Uniguaçu para agendar a sua prova. O vestibular pode ser realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 14 horas, ou ainda aos sábados pela manhã.

O Vestibular Agendado é uma opção para quem não participou das provas seletivas de Inverno e Verão. O simulado está aberto para os cursos que ainda contém vagas remanescentes.

Com 16 anos, a Uniguaçu apresenta uma estrutura moderna, que cresce a cada ano, com um planejamento visionário de ampliação e desenvolvimento regional, além de um corpo docente preparado, que coloca a faculdade entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, com índices de qualidade comprovados pelo MEC.

Além disso, a Uniguaçu oportuniza aos acadêmicos vários incentivos de bolsas de estudo, sendo a única Instituição da região a oferecer o Prouni, além do Fies e do novo programa de parcelamento próprio, a Mensalidade Flex.

Para agendar a sua prova, o candidato pode entrar em contato com a Uniguaçu pelo telefone (42) 3522-6192 ou diretamente pelo site www.uniguacu.edu.br.