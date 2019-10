Vice King ganha parquinho

Mais um bairro foi contemplado

com parquinho e dessa vez foi o bairro Vice King. A área que fica atrás da

Unidade Básica de Saúde do bairro recebeu aterro, está recebendo plantio de

grama e foi toda preparada para a instalação de um parquinho de porte médio.

Para segurança das crianças, foram também instaladas

cercas de proteção por toda volta do brinquedo.

As atividades recreativas nos

brinquedos instalados são seguras para crianças de até 12 anos. É altamente

recomendável que os pais ou responsáveis estejam junto com as crianças no

parque porque ele se encontra em um local de grande fluxo de carros. Além

disso, a Administração Municipal recomenda que, em caso de desrespeito à idade

adequada ou qualquer tipo de depredação a Polícia Militar seja acionada imediatamente.