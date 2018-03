Videoconferência com especialistas tira dúvidas sobre a obrigatoriedade das secretarias de educação ter um CNPJ para recebimento dos recursos do Fundeb

No próximo dia 20, às 16h, a plataforma Conviva Educação promove gratuitamente videoconferência sobre a portaria FNDE/STN nº 2/2018, que obriga as secretarias de educação a ter um CNPJ para que seja possível recebimento dos recursos do Fundeb. O objetivo é tirar dúvidas e orientar os Dirigentes Municipais sobre as providências que precisam ser tomadas.

A discussão é voltada para secretários de educação e técnicos. A palestra tem duração prevista de 60 minutos e terá a participação das especialistas, Sylvia Gouveia, da Coordenação-Geral de Operacionalização do Fundeb/FNDE, e Marcia Molina Rodrigues, da Coordenação de Operacionalização do Salário Educação e do Siope/FNDE. O presidente da Undime da Região Norte, presidente da Undime Tocantins e Dirigente Municipal de Educação de Palmeirópolis (TO), Bartolomeu Moura Junior, mediarão o debate.

É possível acompanhar a videoconferência pelo site do Conviva Educação (http://convivaeducacao.org.br/platform/videoconferencia). Dúvidas podem ser enviadas para: contato@convivaeducacao.org.br.