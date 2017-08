VII Semana Cultural da Uniguaçu destaca talentos acadêmicos e da comunidade

Com uma programação para todos os gostos a Uniguaçu abriu espaço para os acadêmicos mostrarem seu talento

Com três dias dedicados à diversidade cultural, a VII Semana Cultural da Uniguaçu superou a expectativa dos acadêmicos. Fazendo parte do calendário letivo, o evento aconteceu nos dias 7, 8 e 9, durante os intervalos matutino e noturno.

A abertura oficial aconteceu na noite de segunda-feira, 7, e contou com apresentação musical de músicos de União da Vitória, mas, também, deu destaque aos acadêmicos que puderam mostrar seu talento em cima do palco. Agradando a todos os gostos, a noite foi regada ao sertanejo, reggae, rock, MPB e Rap.

No segundo dia, foi organizado o Poemúsica, com varal de poesias e recital. As poesias que compuseram o cenário foram enviadas por acadêmicos e também pela comunidade. O sarau contou com a apresentação de flauta e voz e violão.

Para o encerramento da Semana Cultural, a Uniguaçu apresentou capoeira, balé, street dance e o pianista Regis Lemos. Para a professora Marta Borges Maia, Diretora Geral da Uniguaçu, o objetivo do evento foi alcançado e os resultados foram positivos. “Nós tivemos uma diversidade muito grande de apresentações. A nossa prioridade foi dar espaço à expressão das artes. E pudemos perceber que tivemos uma aceitação maravilhosa dos nossos acadêmicos”, conta.

Paralelo às apresentações artísticas, também aconteceu exposição e pintura com os pés, com a acadêmica Luísa Pohl de Almeida; Exposição de Mandalas, com a acadêmica Amanda Ariel; grafite com o grafiteiro Pedro Nunes, exposição de fotos, do fotojornalista Francisco Proner Ramos e caricatura com André Camargo.

As atividades fizeram parte da programação de aniversário de 16 anos da Instituição. Com o mês de agosto repleto de atividades comemorativas, no domingo, 13, acontece a 2ª Uniguaçu 10K e no dia 23 acontece mais uma edição do Festival de Música Solte a Voz. Para saber mais sobre a programação, acesse www.uniguacu.edu.br.