Vinte famílias de Mallet assinam contratos da casa própria

Empreendimento receberá R$ 1,3 milhão de investimentos do Governo do Paraná, Governo Federal e prefeitura. Imóveis variam de 38 a 50 m², com prestações de R$ 400 mensais em média.

Vinte famílias de Mallet, na região Centro-Sul do Paraná, assinaram na última sexta-feira (30) os contratos para a construção da casa própria. Elas integram o primeiro grupo de 46 famílias beneficiadas com a construção de novas moradias populares, cujos investimentos são estimados em R$ 2,9 milhões em recursos financiados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As duas etapas de construção do empreendimento serão executadas pela construtora Martins MA, contratada via procedimento licitatório pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) pelo critério de menor preço. A segunda fase, com 26 unidades, será iniciada após a conclusão da análise documental feita pela Caixa Econômica Federal. O banco é responsável pela gestão dos recursos do FGTS aplicados em projetos habitacionais.

De acordo com o chefe do escritório regional da Cohapar em União da Vitória, Orlando Senff Junior, as obras devem ser iniciadas nos próximos dias, após o registro dos contratos em cartório. “Daqui a alguns meses, estas famílias deixarão para trás o aluguel ou condições irregulares para viverem na casa própria”, afirma.

Os imóveis possuem 38, 43 e 50 m², com casas de 49² adaptadas para pessoas com deficiência. As famílias beneficiadas, cuja renda média varia entre R$ 1.500 a R$ 2.000 mensais, pagarão prestações de aproximadamente R$ 400 ao mês de financiamento.

No evento, estiveram presentes o prefeito de Mallet, Moacir Szinvelski, a primeira dama, Margareth Szinvelski, o representante da Caixa Econômica Federal, Raphael Castagnoli, e o assessor da Cohapar Claudemir Herthel.