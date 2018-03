Visita ao CINDACTA II define regularização do Aeródromo José Cleto

O prefeito, Santin Roveda, juntamente, com o secretário de planejamento Clodoaldo Goetz, o coordenador, Rogério Tymus, e, o assessor de projetos, Rodolfo Moser, foram recebidos na manhã de terça-feira, 27, pelo comandante Marcos Kentaro Adachi no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II). O motivo do encontro na capital paranaense foi para tratar do projeto de reparos e melhorias do Aeródromo José Cleto.

O assunto em pauta foi a regularização da parte documental do aeródromo e sobre as alterações do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA). “Esse plano é uma obrigação legal, foi feito no ano passado, pois até então não tinha, agora está sendo regulamentado. Para qualquer interferência, é preciso primeiro a aprovação desse termo, muito provável que até a metade de março ele já esteja aprovado”, afirma Goetz. O prefeito e sua equipe aproveitaram o momento para visitar e conhecer melhor as instalações do CINDACTA II.

Sobre o PBZPA

Para garantir a segurança das pessoas nos arredores dos aeroportos, bem como dos passageiros, a legislação aérea brasileira prevê um instrumento de grande importância, o PBZPA. Ele estabelece que esta área seja de exclusividade para vôos, restringindo a construção de edifícios em alturas que possam por em risco os seus ocupantes ou impactar a segurança de cada vôo. E é por meio da observação desses planos que se tornam possíveis as visualizações em um mapa tridimensional sobre o aeroporto, sobre a área e quais os limites observados para o distanciamento, além de indicar as alturas das edificações da redondeza.