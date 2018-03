Visita de cortesia

Na tarde de quinta-feira, 15, o vereador, Luiz Alberto Pasqualin (PP), foi recebido em audiência, pelo prefeito em exercício de Porto União, empresário Percy Storck (PSD). Storck, que comanda a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, agradeceu a visita do vereador, que está exercendo seu sétimo mandato no legislativo municipal, e destacou a experiência, e o profundo conhecimento do parlamentar com respeito à Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Casa de Leis, e também, fez questão de ressaltar, o bom relacionamento existente entre os dois poderes constituídos. Já Pasqualin, elogiou a conduta do prefeito, na sua interinidade, bem como sua atuação junto à secretaria municipal. “Storck vem desempenhando suas funções com dinamismo, e implantou uma gestão moderna e funcional na sua pasta,“ disse o parlamentar.