Visita técnica oficializa intenção da instalação do Colégio Militar em União da Vitória

Após a implantação pioneira do Colégio da Polícia Militar em Curitiba, que já funciona desde a década de 70 e Londrina, que começou a funcionar este ano, outras regiões do estado começaram a discutir a ideia. O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), que preside a Comissão de Educação na Assembleia Legislativa e representa várias cidades do estado, aderiu a causa e busca oficializar em demais municípios do Paraná. “Já encaminhei ofício ao governo do estado solicitando um estudo técnico para implantação do Colégio Militar em União da Vitória, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, agora vamos partir para as próximas etapas.”

Colégio Militar – É uma escola que difere das demais pela sua filosofia e administração militar. O CPM é um órgão de apoio de ensino diretamente subordinado à Diretoria de Ensino e Pesquisa, que faz parte dos órgãos de direção que compõem o Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. O Comandante é o diretor do colégio, e as demais funções estão de acordo com a legislação vigente. O CPM é um estabelecimento de ensino regular, compreendendo o Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos) e Ensino Médio (1º ao 3º anos). O Colégio funciona nos três turnos, manhã, tarde e noite. O ingresso dos alunos se faz por meio de teste seletivo, conforme consta no Regulamento Interno do Colégio.

A Câmara Municipal de União da Vitória já oficializou um requerimento, solicitando ao deputado Hussein Bakri, a intervenção para viabilizar a implantação do colégio no município. O documento, encaminhado para a ALEP, foi assinado pelos vereadores Almires Bughay (Presidente), Albino Schuerovski, Emerson de Souza, Fernando Vier, Gilmar Pogogelski, Joarez (Tica), Sandra Pinheiro e Valdecir Ratko, como explicou o presidente: “Estamos confiantes na efetivação dessa conquista e contamos com o apoio de todos os vereadores e principalmente, agradecemos ao deputado Hussein Bakri pelo empenho” destacou Almires, que é oriundo da Polícia Militar.

Nesta terça-feira (26), uma comitiva formada por representantes dos municípios, visitaram a sede do Colégio da Polícia Militar, em Curitiba. Na visita técnica, o deputado Hussein Bakri e os demais representantes oficializaram a vontade da instalação do CPM em União da Vitória e demais cidades e garantiram o estudo técnico para a instalação: “Sabemos que este é um projeto para ser implantado no ano que vem, mas, o estudo técnico, a intenção da viabilidade e a união das forças políticas, principalmente, tem que se mobilizar desde já” afirmou Bakri.

A comitiva foi acompanhada pelo Coronel Monteiro, diretor de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar do Paraná e o Major Marcelo Toniolo, Comandante do Colégio da Polícia Militar de Curitiba, que já se colocaram a disposição para palestrar à comunidade dos municípios requeridos, sobre o Colégio da Polícia Militar. Uma agenda de audiências pública será marcada com a população de União da Vitória e toda região para definir local e qual Colégio Estadual será transformado em CPM. “Temos ótimos Colégios em nossa região e queremos saber a opinião da população em relação ao CPM, mas, pelos depoimentos, já sabemos da grande vontade da população de toda região” finalizou Hussein.