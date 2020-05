Vitória para as pousadas de Santa Cruz e São Pedro do Timbó

Na noite de quinta-feira, 23, foi realizada uma reunião com os representantes

das pousadas que exploram a pesca do lambari na região de Santa Cruz e de São

Pedro do Timbó. A notícia não poderia ser melhor.

As pousadas estavam enfrentando grandes

dificuldades depois da proibição da pesca do lambari na época do defeso, entre

primeiro de novembro e 21 de fevereiro de cada ano. A Instrução Normativa nº

25/2009 do IBAMA não levava em consideração as particularidades do rio Timbó.

Santa Cruz e São Pedro do Timbó, além do município vizinho Irineópolis,

desenvolveram todo um conjunto de atividades baseadas na pesca do lambari. O

turismo local estava sendo seriamente prejudicado pela imposição que repercutia

também na economia.

As tentativas de alterar a imposição já

estavam sendo feitas pelos municípios, mas era uma empreitada muito difícil e

burocrática, já que se tratava de uma instrução normativa a nível federal.

Entretanto, contando com a ajuda de nomes

de peso na política como os deputados federais Fábio Schiochet, Darci e de

Matos, Carlos Chiodini e José Mário Schreiner, além do vereador Luiz Alberto

Pasqualin e representantes do município de Irineópolis, o prefeito conseguiu

entregar diversos estudos que comprovam que o lambari no rio Timbó não precisa

ser protegido na época do defeso, diretamente no Ministério da Agricultura, na

Secretaria da Pesca.

Dessa forma, as pousadas estão liberadas,

com algumas poucas restrições, para voltarem a receber seus hospedes pescadores.

Uma conquista para as pousadas, para o município, para a

economia.