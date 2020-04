Você já ouviu falar na 6ª Regional de Saúde de União da Vitória?

Pois é, existimos como uma instituição governamental, ligada a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA-PR).

Nossa, vocês não imaginam quantos computadores que “pensam” através do trabalho incansável de seus funcionários e colaboradores… Cada um tem sua função definida, porém se movimenta como um ser pensante e atuante.

Sabe qual nossa missão?

Assessorar funcionalmente e financeiramente os nove municípios que compõe a Regional: União da Vitória, Porto Vitória, Antônio Olinto, São Mateus do Sul, Paula Freitas, General Carneiro, Cruz Machado, Paulo Frontin e Bituruna.

Este grande prédio é um ser vivo de profissionais que recebem informações dos níveis centrais, como a SESA/PR, ANVISA, Ministério da Saúde e após revisão de cada texto e meticulosidade na interpretação, faz deste conjunto um consolidado, revertido em Manuais, Recomendações, Notas e Ofícios. Este Material segue para os nove municípios para ser lido e colocado em prática, de acordo com a realidade de cada um.

Estamos passando uma pandemia, então imaginem a quantidade de orientações que recebemos.

Mas é nosso papel, avaliar em cada nível de atendimento, fazer modificações, adequações para deixarmos os municípios muito bem informados e seguros.

Creiam, este grande prédio é cheio de vida e com desejo que toda a população, que abrange viva bem e tenha segurança nas informações técnicas e operacionais.

Por isso, incentivamos todos os municípios a lutar conosco no enfrentamento da COVID-19. As suas populações merecem aplausos, por cumprirem as regras neste delicado momento que vivemos.

Nós trabalhadores da 6ª Regional de Saúde, temos orgulho de estarmos afinal, prestando serviço a esta população do Estado do Paraná.

Queremos que vocês continuem lavando as mãos com água e sabão, usando álcool gel 70%, uso de máscaras e distanciamento social; queremos ainda parabenizar a conduta da nossa população de acatar as regras orientadas por nós.

Suzanne Leite Pereira – Infectologista e Assessora Técnica da 6ª Regional.