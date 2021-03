Você sabia que a Escola do São Bernardo do Campo ganhou uma cobertura novinha?

Essa cobertura usa tecnologia para garantir o isolamento térmico e garantir a ventilação, aproveitando a luz natural.

O material do antigo telhado que estava em boas condições foi todo reaproveitado.

Moradores do bairro que precisavam de pequenas quantidades de telhas puderam solicitar doações para melhorias em suas residências. A Unidade Prisional de Porto união também foi beneficiada com a doação de madeiras e telhas. A Casa de Passagem recebeu telhas e as calhas antigas foram aproveitadas na Rodoviária. Ou seja, desperdício zero.

E assim continuamos cuidando das nossas estruturas.