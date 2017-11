WAP inicia a limpeza na estátua do Cristo

Na tarde de segunda-feira, 20, com o suporte da Prefeitura de União da Vitória a empresa WAP lavadora de alta pressão iniciou os testes para que a estátua Sagrado Coração de Jesus no Morro do Cristo possa ser lavada. A atração fica no lugar mais alto da cidade e está a 928m, acima do nível do mar. A estátua, de onde se pode avistar a cidade inteira, possui 27 metros de altura e começou a ser limpa ontem, 21. Os trabalhadores montaram uma estrutura no acesso dentro da estátua, e sairão na parte posterior se possível na cabeça do monumento, lá de cima trabalharão em dupla e vão descer de rapel para que todos os detalhes do Cristo fiquem limpos.

Máquinas leves, práticas e muito fáceis de usar trazem mais eficiência e economia de água, o que será de extrema importância na limpeza da estátua, seu contorno e o pátio.

O trabalho levará cerca de dois a dois dias e meio, conforme o clima, caso chova e tenha muito vento a lavagem será adiada para o dia que o tempo estiver firme.