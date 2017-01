Way Beer lança cerveja com melancia

A Watermelon Ale, disponível em todo o Brasil, foi desenvolvida em parceria com a cervejaria norte-americana Jester King

Quando pensamos em algo para nos refrescarmos, algumas coisas bem tradicionais são lembradas, entre elas cerveja e melancia. Agora que tal unir esses dois itens e preparar uma bebida refrescante e com a cara do Verão? Foi assim que pensou a cervejaria curitibana Way Beer ao desenvolver a Watermelon Ale, cerveja que acaba de chegar ao mercado brasileiro e que será distribuída, também, nos Estados Unidos.

Disponível em latas de 473 ml, a Watermelon Ale é uma cerveja colaborativa desenvolvida em parceria com a cervejaria norte-americana Jester King. Para a sua produção, foram utilizadas 3 toneladas de melancia de verdade, característica importante que resultou em muita refrescância. A Watermenlon é uma cerveja de cor avermelhada, devido à melancia e ao hibisco, e tem 4,7% de álcool e IBU de 16,2.

“Nos últimos anos, procuramos lançar cervejas inovadoras, com a cara do Brasil, e a adição de frutas em nossas bebidas tem feito muito sucesso. Com a Watermelon Ale trabalhamos com a melancia, uma iguaria consumida em todos os cantos do Brasil, que resultou em uma cerveja muito interessante, saborosa e refrescante”, explica Alejandro Winocur, sócio proprietário da Cervejaria.